台灣民意基金會15日發表「台灣人的政黨支持傾向」即時民調，結果發現，支持民進黨的為28.6％、國民黨25.9％、台灣民眾黨為15％，無特別支持政黨為25.2％。而台灣民意基金會臉書粉專15日也表示「國民黨支持度大起大落，當然與2024總統與立委選舉的氣勢有關」，引發討論。

台灣民意基金會臉書粉專15日時指出，整體來說，2023年4月，台灣人政黨支持傾向呈現國民黨強力回升8個百分點，民進黨與民眾黨支持度不變，兩小黨重挫的局面。其中尤其以國民黨支持度大起大落，蔚為奇觀。同時也指出，「從2022九合一地方選舉後，五個月內，國民黨支持度經歷三上兩下，跌幅升幅都很大，本月又是一次V形谷底反彈」。

該粉專更分析，大體說來，近期有三個可能因素促成這次V形反彈，首先是「馬英九大陸祭祖之行」，引發兩岸高度關注，過程中的意外演出，帶動一波專屬於中國國民黨的熱潮；再來是鴻海集團創辦人郭台銘正式宣佈爭取國民黨2024總統提名；最後則是新北市長侯友宜近期參選2024總統態勢轉趨積極明朗。該粉專最後更強調，「國民黨支持度大起大落，當然與2024總統與立委選舉的氣勢有關」。