在結束了為期3天的戰巡演習結合的圍台懾壓活動後，中共東部戰區13日再發布火箭軍導彈部隊實施跨晝夜實戰化演習影片，以及東部戰區空軍進行偵察預警、聯合反導、精確打擊等實戰課目演練影片，持續展示對台聯合作戰能力。對此，前大使介文汲16日就表示，「大陸對台第一波攻擊會在晚上發生，不在白天」，引發討論。

根據《中新社》發布的東風導彈演練影片稱，被稱為「東風快遞員」的火箭軍將「隨時待戰」，「連日來，東部戰區火箭軍部隊持續開展跨晝夜、高強度實戰化演練，全防護操作、縮時減員等課目連貫展開，隨時保持即停即打能力狀態。」

此外，大陸《央視》亦接續發布東部戰區空軍在台灣周圍的演習活動影片，包括出動預警機、轟炸機、殲擊機等空中作戰兵力，在台島周邊開展偵察預警、聯合反導、精確打擊等實戰課目演練，錘煉部隊體系聯合作戰能力。

介文汲16日在中天節目《張雅婷辣晚報》中表示，「第一波攻擊會在晚上發生，不在白天，晚上就還沒看到影子，飛彈就過來了，這難度非常高」，介文汲更指出，對於中國大陸打台灣，很多軍事專家都認為，「盡量少死人，要死的話就死軍人」，所以中國大陸大部分都打軍事目標，軍事目標傷亡的話都是以軍人為主，介文汲最後更說，「所以基本上台灣第一波鎖定的目標就是雷達站，然後飛彈基地，還有軍事戰管中心」。