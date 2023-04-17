千蕎團隊首腦林若蕎（中）一審被判刑8年，圖為當年她被刑事局移送。（本報資料照片）

2019年，刑事局偵查第七大隊破獲直銷商林耿宏、林若蕎為首的「千蕎團隊」，炫富、直銷販售名為「IBcoin」的虛擬貨幣，但實際上這是來源不明、毫無流通價值，幣圈所謂的「垃圾幣」，該團隊甚至向被害人誆稱，「跟杜特蒂也有交情」，有菲律賓要開發大型娛樂城的內線，屆時IBcoin可在該處流通，價值將水漲船高，以此吸金新台幣2.5億。經北檢起訴，台北地院上月底判決林若蕎8年有期徒刑，其餘12名被告也都被判刑，全案可上訴。林耿宏則潛逃遭通緝。

北院判決指出，林耿宏為康霖公司的「直銷總顧問」，被告林若蕎、陳知新、王馨婕、呂宸宇、楊承憲、吳佳穎、孫嘉伶、李曼琳、李奇翰、張雅筑、徐誼翎、王薏筠、吳亞芳等人均為康霖公司員工。其中林若蕎為康霖高階幹部，林耿宏是其上司。林若蕎又成立千蕎企業社，與被告對外都稱「千蕎團隊」，林若蕎為千蕎之首，陳知新為高階成員。

刑事局2018年接獲數十名被害人報案，指千蕎團隊以美女業務員透過網路社群PO照炫富，照片包括遊艇趴、坐商務艙，或開超跑、手捧鉅額現金，自稱投資獲利甚豐，並留言「缺的是你的勇氣」、「3年內買車買房毫無負擔，有興趣的＋1」，一群人還到杜拜度假爽玩，吸引想一夕致富的被害人上鉤。

他們利用被害人不了解各種虛擬貨幣性質及價值的資訊落差，除吹噓所投資的IBCoin與比特幣、以太幣相似，並以「有內線、有公司團隊操盤操作、即將在國內交易所上架、將來會漲10倍以上、等漲到一定程度後再教怎麼賣出獲利」等話術，誘使被害人信以為真，以1枚50至100元不等價格，購買根本不值錢且極難流通變現的IBCoin。

有被害人存款不足，成員還慫恿幫忙辦信貸，背負債務後才驚覺是騙局，每人損失金額約60萬元不等，其中不乏軍警人員也被騙。刑事局長期蒐證，2019年初收網逮人。

林耿宏等成員都辯稱，因為確信IBCoin有價值，且看好之後會漲，才推銷販售給民眾。不過刑事局當初從搜索扣得的成員手機，發現林耿宏常向成員「講課」談話，教導洗腦被害人的話術，因他常長篇大論，成員只好錄音有空慢慢聽，卻也成為檢警突破的關鍵。

警方花了快3個月才聽完、打完這些教戰手冊的錄音譯文，發現林耿宏牛皮吹很大，不斷誆稱他們的虛擬貨幣有內線、有公司團隊操盤、時任菲律賓總統杜特蒂預計開設賭場可以使用、交投熱絡、短期內會上交易所、與國際基金簽約投資、有暗網交易、短期內價格會暴漲、保證資金回收等，均為誇稱、指導作假或無從查證的無稽之談。

「在菲律賓，可能過一陣子我去跟杜特蒂吃飯，我再跟他拍照…他現在要幹一個大計畫，他跟習大大要了480億美金，要幹一個大事，就是要在菲律賓的最北邊一個城市要把他開發成國際港。」他指導成員向被害人捏造有杜特蒂要開發大型成人娛樂城的內線消息，屆時IBcoin可在裡頭賭場流通、線上博弈使用，一定會再上漲，加密貨幣賺了30倍到50倍、100倍很正常，諸如此類的謊言。

有被害人後來上網查，納悶完全沒這樣的消息，且IBCoin也未如千蕎保證的翻倍，加上網路已有關於千蕎吸金的傳言，被害人求證美女業務，對方總以「別人惡意攻擊、報紙上說的東西都是錯的」應付，最後才驚覺受騙上當。

警方發現，林耿宏是以無償分發，或每枚1.5元價格轉售給旗下成員，成員卻以數十倍的價格賣給被害人，簡直是暴利，經查該集團對外販售500萬枚，估計吸金達2.5億元。林耿宏事後潛逃出境被通緝，鉅額贓款流向不明，林若蕎等13人3月底一審被判刑，林若蕎除組織犯罪外，加重詐欺就有30件，應執行有期徒刑8年，其他人也分別被判1年2月至6年2月不等。

本案還可上訴，而持續蒐證千蕎團隊的警方觀察，該團隊部分成員，目前仍在社群上炫富、PO心靈雞湯文章，要求「私訊」了解致富秘訣。

警方提醒，天下沒有白吃的午餐，現在假交友結合假投資詐欺，會騙被害人至假的虛擬貨幣交易網站投資，如標榜高獲利、穩賺不賠等話術應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙圈套。