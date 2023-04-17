伊朗司法部門的米桑線上網站今天報導，涉2020年擊落一架烏克蘭客機的10名武裝部隊成員有罪，被判須入獄服刑。

米桑線上（Mizan Online）報導，其中一名指揮官遭處10年徒刑，其他9人被判1到3年不等的徒刑。

烏克蘭一架波音737客機2020年1月8日凌晨在伊朗首都德黑蘭近郊墜毀，機上176人全數罹難，死者多為伊朗人和加拿大人，其中許多人具有雙重國籍。

烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）編號PS-752班機當時從德黑蘭起飛後不久就墜毀。經對西方的誤擊指控多次否認後，伊朗武裝部隊於事發3天後承認，原定飛往烏克蘭首都基輔的那班飛機遭到「非蓄意地」擊落。

事件發生之際，伊朗和美國間的緊張關係正急劇升高。

德黑蘭當時對美軍使用的一處伊拉克軍事基地發射飛彈，伊朗防空部隊擔心華府可能反擊而處於高度警戒狀態。

有11名烏克蘭公民在那起災難中喪生。

伊朗司法部門曾於2021年11月宣布，與這起事件有關的10名軍人在德黑蘭受審。（譯者：何宏儒）1120417