【愛傳媒呂自揚專欄】回南勢湖導覽岡山社區大學來繪畫呂家古厝，剛好臉書回顧是田寮新興國小教師團，探訪南勢湖的報導。

高雄市田寮區新興國小教師團，非常重視月世界惡地形學區的鄉土歷史文化教育。多年來也培養學生，擔任他校學生來田寮戶外教學的小解說員。

呂家祖先於乾隆時，來南勢湖向當時的水蛙潭社原住民，典買土地耕墾居住。南勢湖是山坳盆地，四周月世界光禿陡峭地形環抱。呂家古厝坐東向西，依山勢由高而低興建。

約先後建於1830年至1860年，前後二落。後落正身共七間，前落門廳三間，屬七包三的大厝格局。左右各有兩排護龍，每排14間，總共92間。

呂家古厝皆為土角牆，下堵砌溪石，中堵有的有貼壁磚，皆紅瓦斜頂。呂家各房子孫，純為生活居住而按祖留大厝格局，依分得房間，各自依財力興建，建材的溪石、土角大小屋梁木竹，皆自做自種,就地取材，樸實簡陋，與其他各地商紳所建的豪華古宅，完全不相同。只有門廳三間後來整修砌磚，看起來較豪華些而已。很多導遊都說呂家是員外望族，過譽了啦。只是當年在山鄉人口算多而已。

隱藏在偏僻鄉村，卻面積廣大，格局完整，可說是台灣最有代表性的傳統庶民土角厝建築。

20年前新聞報導成觀光景點。之後因人口外遷，部分整修或拆建成鐵皮屋，已失去很多很多原始風貌，遊客也銳減，幸喜整座古厝的廣大格局還在。

紅瓦厝的美麗與哀愁，是台灣那流逝的鄉村歲月，最大的美麗與哀愁。

作者為作家

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