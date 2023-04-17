根據媒體報導，法國總統馬克宏8日結束訪陸行程， 9日就有一艘法國海軍的護衛艦，沿著台灣海峽中線以西、靠近大陸沿海向北航行。前立委蔡正元表示，法國「牧月號」護衛艦開到中國大陸東南部，是進行交流，後來就往北部繞一圈，這是雙方早就講好的交流活動。

針對法國護衛艦穿越台海，蔡正元15日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，護衛艦類似軍民兩用的船艦，是一種巡防艦，基本上是在專屬經濟區裡進行執法，所以談不上是武力強大的船艦，比較像是武力強大的武警船。

蔡正元指出，法國總統馬克宏到中國大陸訪問聯合聲明，有一條很重要，讓解放軍的南部戰區跟法國的太平洋戰區的海軍，要做交流。法國在太平洋戰區有兩個群島，其中一個就是法屬玻里尼西亞，主要島嶼是大溪地，「牧月號」護衛艦的母港就在大溪地。

蔡正元接著點出，這表示，中法兩國的元首講到，兩邊要交流，因此雙方早就講好了，法國護衛艦先開到中國大陸東南部，進行交流，就往北部繞一圈，靠近中國大陸的海岸，所以這是早就講好的交流活動。

蔡正元補充說，法國護衛艦的等級比台灣的紀德艦差一點，是針對犯罪，而不是針對其他國家的軍艦。