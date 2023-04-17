疫情解封，腸病毒也即將大反撲！除了易引發重症的腸病毒71型之外，今年更要提防新殺手D68型，初期症狀和感冒一樣難以預防，且病情會急遽惡化，再加上無疫苗、無藥物，甚至連青少年都會感染，因此專家認為比71型更恐怖，也點名「氣喘病史」、「曾發生喘鳴」、「肥胖」3族群要嚴陣以待，一有疑似症狀就要趕緊就醫。

根據疾管署最新監測資料，今年3/26至4/1國內腸病毒門急診就診計4,113人次，較前一週（3,177人次）上升29.5%，且高於2020~2022年同期，除了創3年新高紀錄，專家也示警6~7月恐造成大流行。

不只如此，今年3月中旬疾管署監測到容易引發重症的腸病毒71型2位個案，這也是國內時隔一年半，再度監測到這種病毒型，而且緊接著在4/6再公布監測到2例，目前累計共4例，所幸皆為輕症。

腸病毒71型是大眾較為熟知的危險病毒型，但今年許多專家紛紛擔憂另一種病毒型D68，且根據疾管署近期實驗室監測，顯示社區內除了常見的克沙奇A型、腸病毒71型之外，D68型也蠢蠢欲動，而且今年唯一的重症個案就是D68型，去年唯一的死亡案例也是D68型。

腸病毒並非單一病毒，例如引起疱疹性咽峽炎的克沙奇病毒或71型、D68型腸病毒都屬於這個大家族，腸病毒最常見的症狀是手足口症及咽峽炎，少數如腸病毒71型引起的重症案例，病毒甚至影響到腦部，會頻繁肌抽躍、嗜睡、手腳無力、持續嘔等。

腸病毒71型重症雖進展快速，但疾病變化仍有跡可循，而腸病毒D68型走的卻不是這個路線。中醫大新竹附設醫院感染科主任張凱音表示，D68前期症狀是咳嗽、發燒，和一般感冒非常相似，所以臨床上難以辨別，一旦出現急性肢體無力痲痺或呼吸衰竭，後續恢復狀況就不佳。

第一個腸病毒D68型出現在1962年的加州，從那之後，美國一直有零星的個案，但沒有受到重視。直到2014年美國爆發大流行，那年的8~11月共有1121個確診案例，遍佈47州，幾乎讓整個美國本土全部淪陷，也讓全世界首次見識到D68型的可怕，台灣也從這一年開始監測D68。

腸病毒D68型初期症狀跟感冒一樣，也無手足口症及咽峽炎，難以及早確診，又可能急遽惡化，因此讓許多專家相當頭疼。（示意圖／非當事人，報系資料庫）

在美國2014年的大流行中，有107例兒童的急性肢體無力痲痺個案，張凱音說，「急性肢體無力痲痺」是指四肢突然發生無力性麻痺，負責呼吸與吞嚥的肌肉也可能受到影響，患者可能會四肢癱瘓，甚至連呼吸肌肉群都受到影響而必須仰賴呼吸器的支持。

這107位受影響的兒童，其年齡中位數為7歲，絕大多數都有脖子僵硬、畏光等腦膜炎的症狀。受影響的肢體主要是在末端，且為不對稱分佈。肌肉力量可能會降到0分，發生肢體無力前幾乎都有發燒症狀，平均間隔距離為7天。楊為傑說，這些病童恢復狀況不佳，幾乎所有孩子都留下了神經學的後遺症。

那該如何預防？D68症狀與一般感冒無法區分，但會表現得較為嚴重，根據美國2014 年流行的統計數據，32%以上的個案會演變成肺炎、肢體無力等重症，且絕大部分的D68個案都需住院治療，甚至需要加護病房。

不只如此，D68的恐怖之處是就連青少年都難逃脫魔掌，雖然所有年齡層都可能感染腸病毒，但5歲以下的孩童較容易引發重症，不過，根據法國2014年的D68流行年齡層分布，除了5歲以下的幼童之外，6~15歲與16歲以下竟也有不少案例。

不同於腸病毒71型已有疫苗可打，D68目前既無疫苗、也無治療藥物，「預防重於治療」更加重要，尤其是根據美國2014年的數據顯示，若有氣喘病史、過去曾出現「喘鳴聲」、肥胖這3大危險因子，就要格外提高警覺。

有氣喘病史者建議接種流感疫苗控制病況，若有感冒症狀，且產生呼吸困難、喘；或有肢體無力之現象，如突然走路不穩、一隻手突然變得無力、不靈活、肢體酸麻痛等，都要立刻就醫，以免病況急遽惡化。

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