今年3月中旬，腸病毒71型睽違一年半再度在台灣現蹤，感染科醫師表示，腸病毒本來就是每5~10年一次循環，前一次大流行已是10多年前，雖然因疫情拖延2~3年，但「該來的擋不住」，也提醒要勤洗手，上一波許多重症患者至今仍有後遺症，部分甚至臥床插管，尤其是同時有學齡前、學齡後孩童的家庭要特別小心，避免腸病毒「大傳小」鑽入家中。而腸病毒71型疫苗也可望於今年7~8月開打，將為2個月~6歲嬰幼童提供更多保護力。

腸病毒疫情創3年新高紀錄，且一連3、4月，台灣總計已出現4例腸病毒71型，台安醫院小兒科醫師陳萬德表示，疫情這2~3年，一年中的腸病毒案例大概只有個位數，但目前是每周都有案例。感染科醫師黃立民預測，如果持續出現腸病毒71型案例，今年6~7月將出現腸病毒流行高峰，且腸病毒71型就會比較嚴重，可能會引發重症、甚至死亡案例。

疾管署副署長羅一鈞則表示，國內已經有一年半沒有偵測到腸病毒71型，回顧過去，腸病毒71型最後一次大流行是2008年，而上一次中度流行已經是2019年，當時有69例腸病毒重症，71型占52例，4例死亡個案中有3人是感染71型。

「腸病毒原本就大約每5~10年會有一次大流行！」中醫大新竹附設醫院感染科主任張凱音表示，上一波腸病毒71型大流行發生在10多年前，由於疫情的緣故，所以這幾年腸病毒案例較少，但如今隨著防疫鬆綁，腸病毒案例也逐漸增加，若真的發生大流行也很正常，「因為循環是必然的」。

但做好預防工作是必要的，張凱音說，腸病毒71型的神經傷害性高，除了會造成急性下肢無力、影響自律神經，還會導致腦炎。「若是引發成重症，由於肌肉無力也會影響呼吸，就可能導致終生必須配戴呼吸器，上一波大流行的許多重症患者至今仍插管躺在照護中心。」

針對最致命的腸病毒71型，台灣終於即將有疫苗誕生，預計今年7~8月開打，讓許多家長相當期待。國光生技提供（圖／國光生技提供）

腸病毒感染並不分年齡層，成人或青少年一樣也會中鏢，只是多半沒有症狀，但一樣的病毒若傳染給5歲以下的孩童就不同了，不僅症狀明顯，重症率也大為提升。「所以如果家中同時有學齡孩童、嬰幼兒最危險，因為腸病毒非常容易在校園傳布，但大孩子不一定有症狀，如果不小心將病毒帶回家中，再傳染給嬰幼兒，那就會變得危險。」

過去家長們最害怕腸病毒，因為不像流感有疫苗可接種、也有抗病毒藥物治療，一旦孩子感染腸病毒，輕則忍受嘴破、咽峽炎的疼痛，重則可能造成神經系統傷害、甚至致命，且家長們往往時時緊繃神經注意是否有重症症狀，身心壓力之大難以言喻。

如今除了勤洗手、做好環境衛生，腸病毒71型疫苗也終於誕生，目前預計7~8月開打，每一劑自費價格落在3,600~4,000元，需完整施打2劑，目標族群為2個月到6歲的幼兒高危險群，希望能盡量減少腸病毒大流行所帶來的傷害。

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