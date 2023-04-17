防疫政策鬆綁、疫情解封，讓各式各樣的病毒開始出現，而出生在疫情中的孩子，由於免疫力缺乏訓練，因此被稱為「免疫負債世代」，這些孩子感染病毒後症狀更嚴重，由於腸病毒疫情持續上升，醫師也特別提醒家長少讓孩子玩「帶毛的玩具」，因為難以清洗、消毒，病毒恐藏匿其中。

5~6歲以下的孩童，由於一出生或出生沒多久就遇到疫情爆發，長時間處於防疫狀態，讓他們的免疫系統猶如一張白紙，沒機會受到訓練，所以當他們遇到病毒時，往往就會更加嚴重，這就是所謂的免疫負債。

北市聯合醫院中興院區小兒科醫師柯申表示，這些免疫負債的孩子缺乏群體免疫力，所以可能更容易感染腸病毒。柯申提醒，腸病毒傳染力強且無法使用酒精殺死，因此在生活中落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟非常重要。

中醫大新竹附設醫院感染科主任張凱音強調，「因為酒精對腸病毒的毒殺效果有限，務必要以肥皂洗手！」張凱音說，許多家長有各式各樣的消毒措施，除了近年常用的酒精、次氯酸水等等，還包括紫外線燈等，但這些消毒方式的效果都有限，而且有些會有死角，例如紫外線燈就會有照不到的部位，所以建議還是多用肥皂洗水最好。

家中若有人感染腸病毒，疾管署建議使用含氯漂白水消毒環境與患者排泄物，避免全家都遭到感染。（圖／報系資料庫）

柯申提醒，由於腸病毒傳染力強，而5歲以下幼童容易變成重症，所以出入幼兒園、托嬰中心、親子館等場所，還有回家後、進食前，這些時間點都要用肥皂洗手，以免將病毒帶入家中或吃進嘴裡。

為防範腸病毒大流行，疾管署也整體出許多預防重點，其中一項指出「避免接觸帶毛玩具」，張凱音說，這是因為毛茸茸的玩偶雖然可愛，但非常難清洗、消毒，有非常多的死角提供病毒藏匿，建議盡量不要接觸較好。

若家中有人感染腸病毒，疾管署建議使用含氯漂白水進行環境消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風；一般環境消毒使用的消毒水濃度為500 ppm，即8瓶1,250 c.c.保特瓶清水加入100 c.c.漂白水。

用於處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染的消毒水濃度則為1,000 ppm，即8瓶1,250 c.c.保特瓶清水加入200c.c.漂白水。環境、器具等於消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次，才算完成消毒步驟。

另外，也要避免病患接觸其他幼兒或即將生產的孕婦，處理完病患的口鼻分泌物與糞便後，也要正確洗手才不會傳播病毒，如此才能避免「1人中獎、全家感染」。

更多 CTWANT 報導