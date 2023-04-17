梁修身在《暗夜微光》中飾演失智病患，讓他感觸良多。（圖／客家電視提供）

75歲的梁修身四年前演出電影《瘋狂電視台》後，直至今日才又接下客台新戲《暗夜微光》，在劇中他詮釋失智病患讓自己感觸良多，久違的和兒子梁正群同在一個劇組也相當珍惜，劇組到台南拍戲三個月，但梁修身卻說自己幾乎都在房間裡背台詞，竟然是因為他的眼睛退化，現在同時患有白內障、青光眼、黃斑部病變，當時他除了苦惱客語台詞外，甚至連看劇本都已經是模糊的。

花了不少時間將客語口語化，梁修身在台南的三個月幾乎只到飯店附近的國華街走走，「這個角色真的是需要特別的專心，比較多的時間我都自處在房間裡面準備。」他說：「最近眼睛視力也不好，我最後一個月看劇本都已經是模糊的，只能問旁邊的工作夥伴說『麻煩您幫我看這在說什麼？』。」

劇中梁修身苦嚐白髮人送黑髮人的痛，痛哭模樣令人心疼。（圖／客家電視提供）

目前梁修身的三種眼疾指數都嚴重超標，他看了兩、三位眼科醫師，也和家人開會討論，決定再觀察一、兩個月時間，醫生則先開了眼藥水為他繼續追蹤，之後將陸續安排兩到三次的手術。雖然不影響平常外出，但本來都自行開車的他，這一個月也先休息不開了，不過他跟醫生保證：「我有考上駕照！」原來去年他就主動重考駕照，到監理站測視力還有記憶，相當謹慎。

在《暗夜微光》中他苦嚐白髮人送黑髮人的痛，他因此感概地說：「我希望有生之年，我的子孫都是平平安安的！」而他在2005年成立的「三群製作事業」其實在2017年時，就被太太和孩子們瞞著找來會計師將公司關閉，他無奈說：「當時是有生氣啊，你們都先斬後奏，怎麽可以！最後也不叫接受，就是已經關了嘛...。」被關掉以後，越來越體會到要做快樂的事情，「你看這幾年我同一輩的朋友好多人都走了，顧寶明、巴戈等等，我也有一天吶，我也不知道明天會怎麽樣啊。」因此除了注意自身健康，他也想去嘗試不一樣的東西。

身為航空迷的梁修身希望有機會能到去松山機場當志工，而他當年在《筧橋英烈傳》飾演民族英雄高志航，帥氣模樣至今讓影迷印象深刻。（圖／報系資料照）

從小就是航空迷的梁修身現在最想做的事就是「去松山機場當志工」！雖然被家人質疑「你是要做哪一方面的？」但他開心地說：「因為我喜歡飛機，我對飛機也很有研究，所有航線、機型我都知道，當人家問航班的事情、飛機的動線、怎麼快速出關等等的問題，我大概都可以馬上回答，我就是想貢獻一點。」

當年他執導並入圍金鐘獎六大獎項的《再見，忠貞二村》，裡頭的小男主角總是盯著天上飛機，梁修身說：「那就是我小時候的我，所以我拍得那麽有情感，就是把我的童年拍起來了。」即便是現在，當他想轉換心情時也會到松山機場看飛機，就連到歐洲旅行，他也抬頭看飛機、看凝結雲，不怕被家人笑「花錢來看飛機」，因為他看的是童年、是初心。

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