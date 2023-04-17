采子在演唱時，許多粉絲都伸手想跟她握手表示支持。（圖／本刊攝影組）

24歲采子正式全面復出演藝圈，4月9日下午她現身公益活動「浪愛不痛」為流浪動物首度公開演出，獻唱新歌〈再也想不起那時候的我〉時，看到在台下不離不棄的粉絲朋友，一時淚腺失守忍不住哭出。演唱結束後，她也熱情與粉絲簽名合照，來者不拒，魅力不減當年。

看到有廣大粉絲力挺，采子激動落淚。（圖／本刊攝影組）

4月9日下午3點，采子結束在台北市圓山花博舉辦的公益市集演唱行程後，正準備離開時就被現場支持的粉絲簇擁要求自拍簽名，看來采子雖然因為感情醜聞被迫消失演藝圈兩年的時間，但支持她的歌迷卻沒有忘記她。離開花博後，采子一行人搭車前往西門町，造訪一間老牌港式餐廳飲茶，席間采子還露出開心的笑容，似乎是對餐點相當滿意，而這場下午茶之約同行的還有前SNH48成員歌手陸婷。

粉絲們包圍采子搶著要跟她自拍。（圖／本刊攝影組）

本名謝采紋的采子，2021年4月因參加《全明星運動會》第二季，參屬藍隊成員的她，卻與紅隊的何孟遠鬧出感情醜聞，當時兩人更是分別有著男女朋友邱鋒澤、何紫妍（荳荳），雙方的親密對話被看不過去這段畸戀的友人向時報周刊CTWANT爆料後，這段畸戀就此曝光，更引發軒然大波，而雙劈腿的采、何兩人最後也雙雙退出《全明星2》與演藝圈。

工作結束後采子一行人前往西門町一間老牌港式餐廳飲茶，同行的還有前SNH48成員歌手陸婷。（圖／本刊攝影組）

而采子已於去年8月與前男友邱鋒澤的「原音兄弟」約滿，先前她受否時對於自己不能再唱舊歌一事也做出了回應，「每個階段都會有每階段創作的樣子，包含我某程度上的變化，每個階段作品都是獨一無二」。她除了事業重新出發，感情上也有新對象，對於這次重返演藝圈，采子大方透露男友送上鼓勵要她盡力就好，媽媽也力挺支持，並表示與何孟遠、邱鋒澤都沒有再聯絡，「各自做好自己的工作」。對於復出反應兩極，她曾一連鞠躬2次表達歉意：「大家都有不同想法，也接受大家的指教，不太會去看（網路留言），盡量不要讓自己接觸太多。」

上月采子與經紀人前往信義區買甜點，就在昔日她和邱鋒澤同進出的地點附近。（圖／本刊攝影組）

此外，3月24日下午1點多，采子結束重回演藝圈的首場媒體餐敘後，她與經紀人一同搭車離開，途中先到了信義區莊敬路的蛋糕店買些甜點，或許是回憶曾經在台北生活的味道，而巧合的是蛋糕店距離當初媒體拍到她和邱鋒澤同進出的地點僅相隔1公里。而采子採買完畢後，隨即乘車前往台北車站返家高雄。

采子與陸婷交情不錯。（圖／取自采子IG）

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