洋基先發投手寇爾（Gerrit Cole）今年開季重拾王牌身手，17日對戰雙城，他以109球直接完封了對手，只被敲兩支安打，1次四壞球，送出10張老K，率領洋基2比0獲勝。寇爾4場先發全數奪勝，累積32次奪三振，自責分率低至0.95，他是隊史首位在開季達到這個成績的投手。

寇爾的妻子和3歲兒子也來主場看比賽，寇爾說他早上5點多就被兒子吵醒，因為小孩子很期待去看球賽。這是寇爾生涯第4場完封勝，總教練布恩說：「即使到了今日，我認為寇爾某種程度上還是被看扁了，他是個偉大的投手，未來的名人堂成員，他有責任感又敬業，十分關心他的球隊和隊友。」

洋基打者的火力支援出現在3局下，賈吉（Aaron Judge）、雷佐（Anthony Rizzo）先後以四壞球、觸身球上壘，勒馬修（DJ LeMahieu）適時安打送回第1分。第6局又是勒馬修直接炸裂1發右外野陽春炮，這球有點驚險，正好敲在圍牆邊緣，雙城右外野手凱普勒（Max Kepler）跳起來差點就接到。

雙城沒什麼可做的，只有在第6局藉著一壘打和短打攻佔二壘，隨即柯瑞亞（Carlos Correa）就敲成內滾出局。9局上最後一位出局者也是柯瑞亞，擊出右外野深遠飛球遭接殺，寇爾振奮高舉雙手，與捕手崔文紐（Jose Trevino）擁抱慶祝。