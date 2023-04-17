新冠疫情趨緩，今起搭乘大眾運輸工具免戴口罩，但「猴痘」個案數持續增加，國內累計近30例。專家坦言，「猴痘」疫調、足跡等資訊非常有限，因該疾病透過性接觸傳播，當事人會比較隱瞞。建議民眾除了固定性伴侶，若外出住宿，最好自備個人用品。

「猴痘」出現本土病例後，最新通報分別來自桃園、高雄，桃園4人最近都沒有出國；高雄個案則有「北部高風險場域接觸史」。此疾病透過性接觸傳染，同性、異性都有可能。

「疫調真的很困難」，根據《ET today》報導，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬直言，有些人就是會隱瞞交友狀況，他舉例，有意願施打猴痘疫苗的人一律上網填資料，到了現場，明明登記時說自己有高風險接觸可能，但當醫師一問，又大多不說實話，甚至否認。

黃高彬特別提醒，若經常外宿的人，最好自備床單、毛巾等個人衛生用品，畢竟消毒不一定落實，帶自己的比較安心。