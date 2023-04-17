新冠疫情趨緩，指揮中心宣布今（17日）起搭乘公車、捷運、火車等大眾運輸工具不再強制戴口罩，但仍建議民眾自主配戴，另有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時也建議戴口罩，改新制後僅剩醫療照護機構、救護車等8場所強制配戴口罩。

指揮中心發言人羅一鈞昨表示，大眾運輸工具不再強制戴口罩後，最快將在5月份視實施成效進一步研議醫療院所口罩令解禁。至於指揮中心降級、新冠肺炎由第五類法定傳染病降為第四類，估計本周會說明更具體實施時程。《中時新聞網》整理新制相關問題，供民眾參考。

●口罩新制何時上路

4月17日起放寬戴口罩規定，搭乘公車、雙鐵等公共運輸交通工具從強制戴口罩，改為建議配戴口罩，校車、幼兒園專用車、校園接駁車也比照大眾運輸。

●口罩新制實施後，哪裡仍要戴口罩

指揮中心表示，醫療照護機構及救護車仍須按規定強制全程戴口罩，醫療照護機構包括醫療機構、醫事機構、老人福利機構、長期照顧服務機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構，以及身心障礙福利機構。

●到醫療照護機構戴口罩有例外規定嗎？

指揮中心表示，飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動等情況例外，可免戴口罩。

●若在救護車、醫療機構未配戴口罩，有何罰則？

若刻意、惡意違反規定未配戴口罩且不聽勸導，將依照《傳染病防治法》第70條處以新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，且未改善將按次處罰。

●新制實施後，那些情況仍建議民眾配戴口罩

指揮中心發言人羅一鈞表示，5種狀況仍建議戴口罩，其他場所均由民眾自主決定。

1、有發燒或呼吸道症狀

2、年長者或免疫低下者外出時

3、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良的場合

4、與年長者或免疫低下者，尤其是未完整接種疫苗者密切接觸時

5、搭乘公共運輸交通工具及特定載具，包括：復康巴士、校車、幼兒園專用車、校園接駁車時。