隨著ChatGPT引爆AI應用熱潮，近期各大廠紛紛發表AI新運用領域，包括微軟結合office應用程式的Microsoft 365 Copilot，Google推出Google Workspace藉由AI生成整合工作文件內容等，Salesforce以Einstein GPT提供業務行銷人員客戶管理溝通的AI助理等。

而近期歐美金融機構爆發倒閉、託管與併購等事件，帶來金融市場震盪，但不少科技股表現強勢。惟美國矽谷銀行倒閉，市場擔憂金融機構緊縮效應，對中小型科技股帶來股價短暫衝擊。

李坤憲說明，年初一度出現獲利、營收上修的AI科技產業，近來在銀行事情爆發後，營運上修的情形略見停滯，企業進行支出控制、營運模式轉換，如以消費量取代會員制的推動受景氣壓抑影響等，後續發展仍待觀察金融機構事件的控制情形與後續影響性。

不過，值得留意的是，從去年ChatGP上線後，科技大廠競相推出的新應用遍地開花，市場經驗快速累積及更新升級等，企業競相推出生成式AI相關功能與技術，帶動企業產品推陳出新，AI的大量新運用較預期發展快速。

李坤憲指出，在ChatGPT推出之初，市場多半認為新創公司的發展動能會較快速。不過，從近期端出的AI新運用觀察，顯然各大科技巨擘推出的運用更呈現爆炸性成長，後續發展競爭力也更受期待，建議投資人藉由定期定額投資掌握長線趨勢財。

李坤憲指出，AI投資布局策略宜側重在中大型企業、掌握多元產業營運模式穩健的標的等，次產業布局上相對看好如半導體、資訊安全與大數據分析等AI發展的基礎建設產業，將是目前主要受惠標的，而在軟體、AI醫療等應用領域則需要較長時間擴展期。