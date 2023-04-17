國道1號高架南向39.6K、林口路段，今（17日）上午7時許發生4小自客車追撞，事故佔用中線車道，高公局指出，截至上午7時14分許，後方回堵1公里，請用路人行經壅塞路段小心駕駛，詳細事故原因仍待進一步釐清。

國3清水段兩車追撞 車流一度回堵4公里
國1高架「7車追撞」 車流一度回堵
國1北上新竹交流道路段 小貨車閃避失控翻覆回堵
#國1 #高架 #林口 #塞車 #路況