國道1號高架南向39.6K、林口路段，今（17日）上午7時許發生4小自客車追撞，事故佔用中線車道，高公局指出，截至上午7時14分許，後方回堵1公里，請用路人行經壅塞路段小心駕駛，詳細事故原因仍待進一步釐清。