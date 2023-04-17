上班注意！國1高架南向林口段4車追撞 車流回堵中 07:452023/04/17 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號高架南向林口路段17日上午7時許發生4車追撞，後方車流回堵中。（翻攝高公局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號高架南向39.6K、林口路段，今（17日）上午7時許發生4小自客車追撞，事故佔用中線車道，高公局指出，截至上午7時14分許，後方回堵1公里，請用路人行經壅塞路段小心駕駛，詳細事故原因仍待進一步釐清。 國3清水段兩車追撞 車流一度回堵4公里 國1高架「7車追撞」 車流一度回堵 國1北上新竹交流道路段 小貨車閃避失控翻覆回堵 #國1 #高架 #林口 #塞車 #路況 也許您會感興趣 推薦閱讀 國3新竹段連環撞 小客車擠壓成鐵餅 20:112023/04/13 社會 國道1 岡山段砂石車撞聯結車 車頭撞爛一度回堵6公里 12:242023/04/12 社會 追撞車禍意外揪恐怖情人！車內女子「滿身血」遭砍被押走 20:102023/04/16 社會 機車擦撞砂石車 騎士捲入車底拖行50公尺當場慘死 18:532023/04/13 社會 國1北向岡山路段大貨車撞砂石車！車頭嚴重凹陷 全線封閉 10:452023/04/12 社會 國1南下東湖交流道2車追撞 後方路段嚴重回堵 08:082023/04/11 社會 國3大山段重大車禍！3車連環撞8人受傷送醫 06:482023/04/15 社會 男車禍休克鬼門關走一遭 醫示警「1動作」成保命關鍵 13:382023/04/12 健康 阿北出事了！騎這台「無帽蛇行」 飆上國道 11:132023/04/14 社會 中市74快速道路3車連環車禍 5人受傷送醫 15:012023/04/16 社會 替國庫省下300億！馬政府這工程轟動國際 葉匡時1句話讚爆 21:192023/04/16 政治 筆直台9線事故頻傳 消防人員排定救助課 過程逼真 11:022023/04/16 社會 高雄大寮曳引車追撞 後方車頭撞爛駕駛雙腳遭夾傷 11:072023/04/14 社會 響應新南向政策 逾3萬大專生修過東南亞語言 11:562023/04/13 生活 小客車甩尾失控翻滾撞進墓園 目擊民眾驚呼：「撞死人」 19:382023/04/12 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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