第41屆香港電影金像獎於昨(16)日晚上盛大展開，多位大咖明星來到現場如楊紫瓊、鄭秀文、劉德華等等，可說是眾星雲集。不過，在頒發最佳編劇獎項時卻發生糗事，頒獎人王丹妮不會念得獎人姓名「麥天樞（發音同「書」）」，轉頭向另一位頒獎人劉俊謙求救詢問，豈料對方直接略過得獎人姓名，畫面一出，隨即引發熱議。

第41屆香港電影金像獎頒獎禮於昨晚舉行，本屆金像獎「最佳編劇」由《神探大戰》韋家輝、陳偉斌、麥天樞得獎，而頒獎人王丹妮與劉俊謙負責頒發該獎項時，王丹妮卻念不出得獎人「麥天樞」的「樞」字，明顯卡住的她，趕緊輕聲詢問另一位頒獎人劉俊謙：「這字怎麼讀？」，但是劉俊謙也沒有唸出此字，直接喊出《神探大戰》來解圍。

韋家輝憑《神探大戰》首奪最佳導演與最佳編劇。(影片來源/香港01)

而台下的《神探大戰》團隊中韋家輝編劇原本已經一度要站起來領獎，卻因為王丹妮讀不出字，尷尬的停頓又令他在原地猶豫是否該起身。

看到王丹妮與劉俊謙的行為，許多網友紛紛留言表示：「負責頒獎，先讀過所有人的名字是應該的」、「無關讀多少書，妳上台頒這個獎，五部戲候選人名竟然沒先看過」、「這麼少的功課都不先做，完全說不通」、「真的失禮到爆」。