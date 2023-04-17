受到傳統淡季影響，穩懋第1季合併營收為26.45億元，季減24.62%，年減52.44%。
智慧型手機PA自2022年第2季開始清庫存，歷經快一年的調整，穩懋董事長陳進財認為，庫存調整差不多了，目前手機PA客戶已重啟拉貨，手機PA最壞狀況應該已經過去。
隨著手機PA重啟拉貨，陳進財表示，智慧型手機PA產業可望呈現U型緩步復甦，訂單有望逐月攀升，第2季營運會比第1季好，下半年會比上半年好。
穩懋(3105)將於4月27日舉行法說會，公布第1季財報，並說明第2季展望。
受到傳統淡季影響，穩懋第1季合併營收為26.45億元，季減24.62%，年減52.44%。
智慧型手機PA自2022年第2季開始清庫存，歷經快一年的調整，穩懋董事長陳進財認為，庫存調整差不多了，目前手機PA客戶已重啟拉貨，手機PA最壞狀況應該已經過去。
隨著手機PA重啟拉貨，陳進財表示，智慧型手機PA產業可望呈現U型緩步復甦，訂單有望逐月攀升，第2季營運會比第1季好，下半年會比上半年好。
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