越南西貢紡織及製衣工業展覽會(SAIGONTEX)為越南最具規模及知名度的紡織展,本屆展覽共有來自21個國家、超過1300家廠商參展,約使用2000個攤位,展商家數較去年跳增達360%,展出面積則躍增250%。

為推廣台灣紡織業國際形象及提升業者參展效益,紡拓會執行經濟部國際貿易局委辦的「紡織品整合行銷與商機開發計畫」,於本展設立台灣精選紡織品專區,以Fashion、Function及Accessories等三大展示專區,展出逾200項永續及時尚與輕機能紡織品。

紡拓會此次組織29家業者參展,展出各式流行性及機能性紗線、布料、商標、染料及助劑。同時,亦運用線上展示擴增參展商產品數量,透過線上線下整合行銷方式,協助買主快速掌握台灣紡織品特色及搜尋適合的供應商。

紡拓會表示,此次參展吸引美國戶外活動品牌Quickfeat、德國運動品牌PUMA、越南知名成衣採購集團Asmara及越南男裝品牌Aristino等買主到訪,參展業者對聯合推廣專區的買主導引效果讚譽有加。

紡拓會於展覽第二天以「Fashion Meets Function: the New Era of Sustainable Textiles」為主題,辦理1場新產品發表會,揭示遠東新、福盈、瑞明、東和及集盛等5家台灣紡織企業最新的永續紡織品與技術。

紡拓會指出,發表會吸引包括德國運動品牌adidas、法國運動服成衣廠SCAVI、斯里蘭卡紡織企業Best Pacific、日商越南成衣廠Toyoshima、越南大型成衣廠Fashion Link、中國大陸天虹紡織等逾60位專業人士參加,參加者對台灣紡織產業永續機能時尚的創新能量留下深刻印象,並於會後紛紛前往台灣館與業者洽談。

越南紡織成衣外銷出口在疫後恢復成長,越南紡織服裝協會(VITAS)主席武德江表示,全球服裝需求預計在今年下半年復甦,越南全年紡織成衣出口額可望達到450~460億美元。

越南加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)及區域全面經濟夥伴協定(RCEP)的投資效應已顯現,加以疫後越南成衣廠需進口永續紡織品,以符合目前國際買主採購需求,紡拓會將繼續組團參加明年4月10~13日舉辦的2024年越南西貢紡織及製衣工業展覽會。