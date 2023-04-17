25歲大陸男星趙奕欽為知名編劇于正旗下演員，演出過《鳳囚凰》、《皓鑭傳》等劇而受到關注，加上他帥氣的外型吸引許多粉絲追隨，但他卻在2019年遭前女友爆料為設戶口「陪睡男金主」、謊話連篇等讓他形象重挫，如今當年的電話錄音再被挖出瘋傳，對此，趙奕欽也發文道歉了。

趙奕欽2019年被前女友爆料，當年為了在某地設戶口陪睡「男金主」，女方透露，當初她找趙奕欽對質時，對方竟求助老闆于正，讓于正直接與前女友槓上，氣得她公開與趙奕欽長達四個小時的電話錄音，音檔中可以聽見趙奕欽不斷跟女方說：「微博聲明是經紀人寫的」，並表示老闆于正不知道自己與男金主的關係，甚至放話：「開房紀錄不算實錘，照片才是」、「我只想搞死那個爆出來的人」等，讓他形象跌落谷底。

趙奕欽2019年被前女友爆料陪睡「男金主」，老闆于正也為此槓上趙奕欽前女友。(圖／擷取自微博)

如今當年的錄音檔再被挖出且在網路上瘋傳，對此趙奕欽也於微博發文道歉，他坦言，四年前的事再被挖出「心情很羞愧」，也表示這件事一直是自己心中的一根刺，「有段時間我一直在逃避它，甚至是『修飾』它，就是大家聽到的那段錄音」，接著他提到，當初與前女友通話時為了息事寧人，所以自己說了一些不實的內容，「可是錄音經過剪輯後，脫離了當時的對話語境和事實真相，讓事態更加嚴重，也傷害到了更多人，在此我要向這件事牽扯到的所有人鄭重道歉」。

最後，趙奕欽表示，自己一直都在反思為何會犯這樣的錯誤，「因為虛榮、愛面子，也因為害怕、逃避」，也承認面對這對過往相當艱難且感到羞恥，「但我知道只有拔掉心裡這根刺，才能跟過去的自己告別」，也清楚自己的回應與解釋可能還是會受到質疑，但未來的路還很長，能夠讓外界看清他是什麼樣的人，「我會吸取教訓，謹言慎行，在業務上更加專注。未來，用作品、以角色與大家相遇」。