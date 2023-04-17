第41歲香港電影金像獎昨(16日)於香港文化中心舉行，現場眾星雲集，剛得到奧斯卡影后殊榮的楊紫瓊風光現身，永遠的男神劉德華也出席，並在紅毯上與夯團MIRROR成員姜濤合影，被形容是「兩代男神世紀同框」，照片傳到微博，大陸網友卻不以為然，更直言不明白現在年輕粉絲的審美觀。

61歲劉德華縱橫演藝圈數十年，曾三次獲得香港電影金像獎最佳男主角獎，兩度在金馬獎上封帝，至今電影作品超過170部，也是香港四大天王之一，被稱為無負評男神的他，2008年和朱麗倩密婚，一度因此被虧是「說謊天王」，但他當時用高EQ回應，表示每個人都會犯錯，但能正面面對錯誤更重要，謝謝媒體不斷提醒，因此挺過風雨不敗至今。

姜濤與劉德華合影上了熱搜。（圖／翻攝自八醬日常、ba哥專用微博）

而23歲的姜濤2018年參加選秀節目出道，與其他11名隊友組成男團「MIRROR」，近年除了當歌手，也開始跨足當演員，拍電影、電視劇，也參加綜藝節目，被視為新一代男神，對於外界負評，他總正能量回應：「以作品說話」，希望用好的作品回饋粉絲，也保護支持他的人。

稍早，關鍵字「劉德華姜濤合照」上了微博熱搜，引來不少評論，有人說：「為什麼姜濤能上熱搜？該不會要來內地發展吧？明明2017快樂男聲30強淘汰才回香港的，還腆著臉來？」也有毒舌網友說：「劉天王的氣質真的碾壓」、「所以旁邊那個人是誰，看了一圈評論都沒有人說……」、「男神是什麼貶義詞嗎」、「下次劉德華和林峰同框的時候再說二代男神好嗎」。