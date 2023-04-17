民進黨日前提名了副總統兼黨主席賴清德為總統候選人，他近日也已開始進行選戰佈局，先後跑了台南與宜蘭兩地。對此，民進黨前立委李俊毅表示，儘管民進黨較早起跑，但還是別低估國民黨這次選舉採用的包圍戰略，面對這種狀況，民進黨要如何團結、整合，將是一門大問題。

李俊毅昨（16）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，賴清德必須要決斷的處理台南正副議長賄選、光電與派系等問題，因為他短期內雖然可先要求台南正副議長不要出現，但最後，這些事還是會成為選戰議題。

李俊毅接著說，儘管民進黨的選戰較早起跑，但還是別低估國民黨這次選舉所採的包圍戰略，他指出，國民黨現正號召各方力量去包圍綠營，面對這種狀況，民進黨要如何團結、整合，將會是一門大問題。李俊毅也直言，目前民進黨的問題是來自執政成效，若要讓「誤解、有意見」的人回歸，整合就會變得很重要，只是目前整合是不足的。

另外，媒體人張禹宣認為，賴清德不是一個「共主」，因為面對英系步步進逼，賴沒有任何籌碼與能耐可保護自家子弟兵，並和盟軍進行整合，他充其量只是個受盡擁戴與保護、但是當其派系被太后迫害時，卻無法庇蔭他們的「金孫」。