ANOTHER ONE FOR RUI pic.twitter.com/NhFLubG88w — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 16, 2023

日籍前鋒八村壘17日打出季後賽生涯最佳表現，替補攻下全隊最高的29分，其中下半場包辦21分，搭配「小皇帝」詹姆斯21分、11籃板、5助攻、2抄截與3火鍋，湖人爆冷以128比112橫掃地主灰熊，除了完成下剋上戲碼，更搶走灰熊在季後賽首輪的主場優勢。

湖人不僅擁有八村壘下半場優異進攻表現與詹姆斯全能演出，里夫斯也有23分進帳，其中包含最後關頭連取9分幫助湖人擴大領先差距，安東尼戴維斯22分、12籃板，甚至先前附加賽只拿兩分的主控羅素，拿下19分、7助攻與4籃板的稱職演出。

湖人這場季後賽勝利到手難度很高，畢竟灰熊擁有本季例行賽最佳的35勝6敗主場戰績，八村壘當屬頭號功臣，他在第三節投進4顆三分球，幫助湖人從落後變成超前，他在兩年前曾跟巫師闖進季後賽，卻在首輪就遭七六人淘汰出局。

傑倫傑克生替灰熊攻下31分，貝恩也拿22分，灰熊明星主控莫蘭特雖有18分，卻在末節傷到右手提前退場，目前傷勢還不明朗，但從他賽後連用右手脫掉襪子都沒辦法，看來他的手傷將很麻煩，雙方第2戰將於20日續在曼菲斯進行。