每個人穿衣風格不同，一名網友表示，路上愈來愈少人穿牛仔褲，都是改穿比較休閒的長褲，將其PO上網問「有人也有發現嗎？」貼文曝光，多數網友認為牛仔褲已退流行，甚至連日本年輕人都不穿了，但也有人說牛仔褲是經典不敗的單品，且流行會一直循環，是必備的穿搭之一。

原PO近日於PTT八卦板指出，觀察路上行人穿牛仔褲的比例愈來愈少，紛紛改穿類似西裝褲的休閒褲，好看又有型，舒適度也比牛仔褲好，只剩少部分人會穿牛仔褲，「有人也有發現嗎？」

疑問上線，多數網友認為牛仔褲已退流行，「退流行了啦」、「日本年輕人早就不穿了、「早就過氣好幾年」、「是，已經退流行好幾年了」、「洗久刷色就變了，又不能不洗」、「現在一堆便宜牛仔褲，材質很爛」、「公司的年輕人大部分都穿休閒褲或機能褲」。

但也有人持反意見，「牛仔褲是經典不敗的，流行會循環」、「我除了正裝，幾乎都穿牛仔褲出門，好搭」、「好的牛仔褲型非常好看，還是要列入必備單品之一」、「牛仔褲一條都可以穿20、30年，CP值高，一般褲子很快就變形變色」。