前大聯盟投手包爾（Trevor Bauer）因為吃了官司而前往日本職棒發展，效力橫濱DeNA海灣之星，他前日在二軍首度登板造成轟動，4局無失分，被敲4支安打、送出6次三振。包爾是拿過賽揚獎的名投，觀戰者達到2600人，是平時二軍賽事的5倍，收看數則是平常的15倍。

包爾在日本搭乘電車往返横須賀市練球，他在自己YouTube說，他注意到電車上的日本人會在電車擁擠時把後背包反背在胸前。翻譯告訴包爾這是為了避免妨礙身後的其他乘客。包爾欽佩地說：「我在美國不曾見過有人這樣做。」他隨後也把自己的背包改到胸前。

因為官司纏身，包爾兩年沒有在正式比賽投球，他賽後對媒體說：「我感覺一切很順利，控球和投球內容都很好，身體也很健康，我感覺自己準備好上陣了，只是還要將用球數增加到100球和120球。」包爾希望的平均球速是96英里（時速153公里），所以他改用96做為球衣背號。

包爾是個情緒激動的人，他表示腎上腺素能讓他變得更強，日本隊友發現他在賽前淋浴之後會進入戰鬥模式，表情猙獰被稱為「鬼之顏」。包爾的官司是被3位美國女人控告性侵，雖然他未被定罪，大聯盟球隊不想再招聘他，他在日職獲得1年400萬美元合約（5.3億日圓）。

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