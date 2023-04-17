Giannis with a scary fall 😳



Fortunately, he's ok 🙏 pic.twitter.com/QaShNkKoUi — Bleacher Report (@BleacherReport) April 16, 2023

這下子身為東區龍頭的公鹿，季後賽之路將會很難走了！「字母哥」阿提托康波首節重摔倒地造成背部挫傷提前退場，也讓群龍無首的公鹿，最後以117比130爆冷遭到熱火擊潰，熱火「雙星」表現都很出色，吉米巴特勒35分、11助攻，阿德巴約也有22分、9籃板及7助攻，洛夫替補貢獻18分、8籃板。

阿提托康波是在首節還剩4分13秒，持球強行切入遭到洛夫阻擋犯規，當場整個人背部重摔倒地，他雖然躺在地上露出痛苦表情，隨後仍然站起來完成罰球，才自行走進休息室內治療，次節再次上場，卻馬上又進入休息室宣告退場，他只打11分鐘，拿6分、3籃板。

儘管米德頓仍然奮勇替公鹿拿下33分、9籃板及4助攻，波提斯也替補拿下21分，哈勒戴16分、16助攻，葛雷生艾倫12分，卻還是無法幫助公鹿反超比數，公鹿最多在第三節追成76比78，隨後又被熱火重新拉開比分，最後就以13分之差落敗。

不過熱火也沒辦法高興太久，因為主力射手希洛竟在上半場即將結束前夕，想要飛撲抄截對方的球，造成右手受傷提前退場，最後確定他的右手骨折，接下來的季後賽恐怕不太可能再打，他今天先發打了19分鐘，拿下12分、2助攻與2籃板。