被封為「登山女神」的曾格爾日前傳出緋聞曖昧陳姓富商，遭對方妻子岳女提告並求償200萬，近來曾格爾在臉書質疑，自己可能是因為拒絕簽入岳女的公司，才被報復，引來岳女反擊。近日，週刊爆出曾格爾和陳男對話紀錄，爆出雙方曾私下排演「教戰守則」，曾格爾疑似曾提醒陳男：「要刪這個訊息喔」，而昨曾格爾也搶先一步回應，自己絕沒收錢，也沒跟陳男發生關係。

據《鏡週刊》報導，一份疑似曾格爾和陳男在事發後的對話截圖曝光，雙方一度討論好說詞，曾格爾表示：「請說當晚我們吃完3小時的飯，你就回去了，另外也不要提贊助錢的事」，而陳男說：「以我對她的瞭解，我聽過她說很多別人的八卦，她一定會和別人說，而且是很多人！所以你一定要導向是誤會」。另一份對話是陳男表示：「昨晚沒防護，記得買藥吃喔......在處理中」，疑似曾格爾的人回應：「要刪這個訊息喔」，陳男回：「知道」。

對此，曾格爾昨天搶先一步闢謠，並公開疑似被岳女威脅的對話截圖，「一直以來媒體幾乎一面倒的攻擊我，原來背後是有原因的。請大家抵制公關媒體黑箱操作、抵制網路假帳號霸凌！前一天才發出貼文希望台灣有法律可以制裁這些網路造謠的假帳號，和幕後操作的黑手，沒想到隔一天又有媒體對我下標題。讓人實在忍無可忍！沒關係，我們正面回應大家，我知道大家很喜歡看花邊新聞。但是我要讓大家知道事實，還有這一切都是有陰謀，有黑手在幕後操作」。

曾格爾強調第一，自己沒有跟陳男發生關係，第二，從來沒有拿到報導所稱的170萬贊助，上月27日開庭，陳男就證實兩人沒有發生關係，「以上2點既然沒有發生關係，也沒有收到你們的錢。請問我到底做錯什麼？從最一開始就是，岳、陳兩人主動接近我」，「社會上怎麼會有這樣的人自己主動接觸我，主動跟我聊天。誰知道你們是夫妻呀？現在卻跑來告我侵害配偶權，要我賠錢給你們。到底有沒有道理呀？」，最後並點名賈永婕、郁方等人不要再「瞎挺」，「賈永婕：我不知道妳為什麼要處處在網路上攻擊我；郁芳（方）：我本人的戶頭本來就是公開的，我真的找不到妳有什麼匯款紀錄，如果真的有贊助。公開出來，我全額退款給妳。」