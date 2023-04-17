台積電本周四（20日）將召開法說會，外界關注公司對於第一季營收不如預期的說明，同時關心接下來的財測與產能規劃，尤其上周傳出美日擴廠進步不變，但台灣擴產全面放緩的消息，都讓台積電法說會成為話題中心，近日也不是沒有好消息，傳出超微成為蘋果與英特爾後2奈米的重要客戶。

【1】台積電2奈米 再吞超微大單

處理器大廠美商超微（AMD）今年第一季正式展開全新Zen 6處理器（CPU）核心架構開發，根據超微於LinkedIn發布的職缺訊息，確認Zen 6將採用台積電2奈米製程，CPU推出時程應該會落在2026年之後。設備業者預期台積電2025年2奈米進入量產計畫不變，超微將繼蘋果及英特爾之後成為2奈米重要客戶。

【2】普發6千郵局領現17日啟動 怎麼領看這裡

中華郵政公司配合執行「全民共享普發現金」政策，全國3,200台ATM及1,298間郵局做好充分準備，要讓每位民眾輕鬆領6,000元。中華郵政繼4月10日起開放「ATM領現」，提供全天候便利領取服務。4月17日起開始提供「郵局領現」，民眾於營業時間都可至郵局櫃檯領取。

【3】16檔ChatGPT概念 短打快攻

台股近期陷入萬六關卡攻防戰，台美財報周將牽動市場多空方向，法人自充電椿、生技、車用、網通、綠能、政策及觀光等最夯題材，篩選出包括台達電等16檔ChatGPT概念股，適合短打快攻。

【4】16檔資金匯聚 攻高急先鋒

台股14日一吐悶氣，大漲百點、收復前一日失土，揮軍再戰萬六，隨美股微軟、亞馬遜、谷哥轉強，有利電子股，台股盤面上有包括台達電（2308）、天鈺（4961）等16檔買盤回流、成交量日增，法人本周買超2.03億～29.14億元不等，在資金聚集下，本周可望扮演攻高急先鋒。

【5】陸報價喊漲 聯詠、敦泰吞補丸

中國晶圓代工廠傳調整成熟高壓製程投片報價，其中主要投片客戶大多為面板驅動IC客戶，連帶將使中低階應用的HD規格整合觸控暨驅動IC（TDDI）市場價格有望抬升1成。法人預期，布局HD規格TDDI的聯詠、敦泰等面板驅動IC廠將有望因此受惠這波漲價潮。