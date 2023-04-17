政府普發6000元現金，仍有近700萬人還沒領，今（17日）起開放郵局臨櫃領現，首周採身分證尾數單雙號分流，今天開放尾數單號者1、3、5、7、9先領，不過65歲以上及身心障礙者免分流，且優先引導至友善服務窗口辦理。

郵局普發6千攜帶健保卡即可至全台郵局領取，若沒健保卡，才能憑身分證或居留證等身分證明文件領取；委託他人領取，則是要攜帶本人及受託人的健保卡。《中時新聞網》整理郵局領6千的相關問題，供民眾參考。

●郵局普發6千何時開放？怎麼分流？

今天（17日）起至起10月31日開放郵局現領，首周（17至22日）採身分證、居留證統一證號尾數單、雙號分流，周一、三、五（17、19、21日）是尾數單號1、3、5、7、9民眾領取。周二、四、六（18、20、22日）尾數雙號2、4、6、8、0者領取，23日起單雙號皆可領取。

●誰可以免分流？

65歲以上長者及身心障礙者免單雙號分流，優先引導至友善服務窗口辦理。

●郵局領6千要帶什麼？

親自領取：攜帶健保卡即可。未領有健保可者，才能憑身分證、居留證領取。

委託代領：本人及委託人健保卡。委託人可帶健保卡或身分證、居留證等具照片身分證件。

●郵局領6千流程

領款人須當場核對無誤後，於簽收欄簽名或蓋章，並留存聯絡電話。

●郵局領取時間

郵局儲匯櫃檯營業時段都能領

●能先預約嗎？

可以，民眾可先下載「行動郵局」App，查詢鄰近據點並線上取號，中華郵政預估，至少將有300萬人會到郵局臨櫃領現6千，其中約有200萬人會擠在第一周。