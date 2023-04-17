光寶科近幾年將業務聚焦在「電動車」、「5G & AIoT」、「雲端運算」與「智慧電網」等領域，帶動公司營運穩定成長，2022年合併營收為1735億元，年增5%，全年毛利率和營業淨利率為19.2%及8.7%，營業毛利、營業淨利分別達333億元、151億元，分別年增9%及16%，稅後盈餘達142億元，每股盈餘為6.19元，2022年獲利率和每股盈餘均創下歷史新高。

雖然歷經快一年NB及消費性電子庫存去化已近尾聲，但整體需求未見回升，原本市場看好可望維持成長的伺服器/資料庫中心因全球通膨升息緊縮衝擊持續顯現，企業縮減資本支出而陷入清庫存壓力，電動車市場也因Tesla帶頭在全球大降價顧市佔率而陷入殺價競爭泥淊，終端產業市況不佳，讓光寶科今年上半年營運表現比預期差，連帶全年營運展望亦從比去年好下修為跟去年持平。

面對整體大環境下行，光寶科今年持續加大力道在業務、製造及研發佈局，在業務方面，邱森彬表示，公司將加強區域銷售能力，加速在美國、日本及東南亞等新區域佈局及新客戶引入，其中美國將以提供車用電子/充電樁/伺服器電源及液冷解決方案等為主；歐洲則是提供東用電子/充電樁/車用光電產品，至於日本則是以5G/AIoT為主。

在製造方面，邱森彬表示，光寶科將強化東南亞、北美等海外製造能力，加速全球製造佈局，我們已啟動北美及墨西哥製造，以及越南二期，其中美國德州廠區以雲端產品為主，墨西哥則是車用電子產品，我們也會加大新業務研發投資，加速綠色數據中心/綠色運輸/智能基建等應用場景的新產品導入。

邱森彬也宣示光寶科未來10年將以「能源」為主要戰略，以光、電、智慧、互聯為核心科技，聚焦轉能、節能、控能、儲能應用場景，打造「Internet of Energy」，能源網路涵蓋智能建築相關能源管理及碳排放管理、智能居家的居家供電系統/能源管理/家用電網與儲能系統，以及電動車充電系統等、綠色數據中心的伺服器電源機箱解決方案/液冷系統/電源分配解決案/數據中心管理系統、綠色運輸的車用儲能系統/車用快充/慢充等；以及雲端基礎建設、微電網能源管理等。