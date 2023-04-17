解放軍東部戰區舉行環台戰備警巡和「聯合利劍」演習

外洩的軍事機密文件顯示，美國情報官員擔心，無法早期發現解放軍要攻台的警訊。

據福斯新聞網（FOX News）16日報導，文件中指出，中方增加在台灣周邊活動，是推測解放軍實際攻台的大事。而《華盛頓郵報》（The Washington Post）所取得的相關報告，是2—3月間向參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）提出的簡報材料。報告中還提及，自從美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京對台灣的敵意升高。

他強調：「要是你模稜兩可，或是有疑慮，加上時間緊迫，很可能會使動員軍力的能力複雜化，而這是很大的挑戰。」北京本月稍早為了報復蔡英文總統在加州會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派眾議員，4月8—10日舉行環台戰備警巡和「聯合利劍」演習。

而這相關文件只是21歲美國空軍國民兵泰謝拉（Jack Douglas Teixeira）在Discord社群平台上大量外洩的軍事機密之一，這位基層士兵因涉嫌未獲授權，便移動、保留和散播國防機密而被捕，並接受調查。