由台鐵太魯閣號事故罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」赴日本參訪福知山線事故相關人士，昨（16）日來到位於大阪的紀念園區「祈禱之森」，家屬們悲慟表示，原來驟失親人的悲傷不分國籍，都那樣的痛。

2005年4月25日上午9時18分，JR西公司車福知山線一列快速電車脫軌撞進路旁公寓大樓，造成107人死亡、562人受傷。事故發生後，JR西日本依照罹難者家屬與傷者的意見，保留部分事故現場做為紀念園區「祈禱之森」。

陪同參訪的律師陳孟秀表示，走進紀念館內，牆面有各種詳實的解說牌，記載遺族與JR西公司共同確認的事故經過、圖說每一節車廂撞擊情狀，載明每一個車廂的死傷人數；有些已掉出車廂而無法辨識的人也明確標示為「無法確認的車廂」，說明整個搶救過程，包括參與的消防人員、警察、自衛隊、醫療機構、周邊企業及周邊住民，也包括搶救的時間歷程。

陳孟秀說，館內也以電子化形式記錄「祈禱之森」建置過程，完整呈現數年來JR西公司與遺族溝通的每個議題，例如：贊成、反對、或主張一部分保留事故現場？是否建置紀念館？等等。

最讓同行家屬動容的是其中一區有十多年來遺族寫給親人的信，以電子化形式保留。解說員朗讀某位媽媽寫給2歲兒子的信，寫到兒子再過一天就要生日，正準備蛋糕為他慶生，卻在那個清晨天人永隔⋯⋯。頓時，家屬啜泣聲四起：「原來驟失親人的悲傷不分國籍，都那樣悲痛。」

陳孟秀說，她很敬佩「太魯閣的眼淚」成員陳鵬年、秦櫻華、陳品萱等人，每次投入都像在傷口灑鹽，但還是忍著痛，為「更安全的台鐵」拚命做；而JR西公司連遺族的思念與傷痛都被好好保存在紀念館裡，讓「太魯閣的眼淚」知道更多撫慰遺族的可能性。

陳孟秀說，「祈禱之森」相當用心，例如：呈現事故當年的照片牆不在一般參觀路線，而是另存在一個有警示標語的拉門後；整個園區禁止攝影或拍照；面對大馬路的那一面以半透明帷幕隔離，即使路過也不會直視現場；紀念碑與事故現場之間也種起一整排高聳大樹。這些都是為了讓遺族不至於直接被「衝擊」。

陳孟秀說，台鐵也正在建置著類似「祈禱之森」的紀念事故館；希望此次參訪能帶回日本的各種用心，建置一個讓死者安息、家屬悼念、台鐵誓言安全改革的紀念園區。