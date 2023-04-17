加拿大歌手席琳狄翁（Céline Dion）去年在社群上透露，自己罹患罕見神經系統疾病「僵硬人症候群」（Stiff person syndrome），嚴重影響她走路及日常生活，她也為此取消歐洲巡迴演唱會，而近日TikTok瘋傳一段她坐在輪椅上參加兒子婚禮的影片，讓網友看了相當難過，但事後踢爆片中的女性並非席琳狄翁。

日前TikTok上流傳一段，貌似席琳狄翁的女性坐在輪椅上，眼眶泛淚感動地看著兒子婚禮的過程，且因為生病的緣故無法自己行動，最後只能靠他人攙扶才得以離開輪椅擁抱兒子，這一幕讓許多網友看了相當難過。

疑似席琳狄翁參加兒子婚禮影片流出。（圖／翻攝自TikTok）

不過，該影片事後被網友發現，片中的並不是席琳狄翁，是一名罹患漸凍症患者Kathy Poirier，而當時她還曾接受過媒體採訪，並說道：「這是她夢寐以求很久的時刻」，且席琳狄翁的社群上也無貼出她參加兒子婚禮的訊息。

事實上，席琳狄翁去（2022）年12月坦承罹患僵硬人症候群，導致聲帶痙攣無法正常發聲，因此延期世界巡迴演唱會，「我真的希望我現在一切都好，但我想我需要更多耐心並遵循醫師的養生處方」，而她13日在IG宣傳為電影《再愛》（暫譯）演唱的主題曲，並透露自己將會發行5首新歌，她也將獻出電影處女秀，在該片飾演一角。