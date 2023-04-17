近年新竹房價快速飆漲，預售案銷售價更逼近8字頭，此現象引起外媒關注，根據美國財經媒體報導，台灣半導體的成功推動房價飆升，房仲資料顯示，新竹房價過去5年飆升99%，一位竹科工程師受訪時說，新竹的工程師有很多錢但沒地方花，在當地看房、買房是一種流行的消遣方式。

報導指出，台灣在半導體行業的成功正在推動房價上漲，主要晶片廠員工的的高薪待遇帶旺房地產交易，根據房仲業者的數據，新竹房價在過去5年飆升99%，幾乎是全台平均水平的3倍。

報導稱，雖然全球科技業景氣不佳掀起裁員潮，卻幾乎沒有減緩新竹購屋者的熱情，2022年第四季的房價仍比前一年同期高出22%，反觀美國科技業重鎮舊金山去年12月的房價，比前一年同期下降6.7% ，是美國主要都市區跌幅最大者。

33歲的Johnny Chung是台積電前工程師，現為化學品製造商杜邦的經理，他透露，從2013年剛開始在新竹工作以來，一直在找適合的房子，「4年前覺得房價太高沒有買，現在價格幾乎翻了3倍。」

另一位竹科工程師透露自己也買了預售屋，他稱新竹缺乏休閒娛樂，新竹工程師有很多錢沒地方花，在當地看房、買房是一種流行的消遣方式。

報導提到，除了新竹房價飆漲，自從台積電要在台南及高雄設廠後，投資者也轉向南部尋找機會，數據顯示，2022年第四季台南房價年漲幅逼近9%，高雄房價也飆升14%，同期全台灣的平均漲幅為 7.6%。