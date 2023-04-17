外交部發言人劉永健。（資料照片）

巴西總統魯拉日前率團訪問中國大陸，在會晤中共領導人習近平後發布聯合聲明，重申巴西「堅定奉行一個中國原則」以及矮化我國主權地位的相關論述，外交部今天發表聲明強調，我國政府拒絕接受並予嚴正譴責。

外交部發言人劉永健表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國未曾統治過台灣一天，「這是事實也是現狀」。

他說，我國肯定並樂見魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）總統強調和平及消弭烏克蘭與俄羅斯軍事衝突的重要性，惟巴西政府一昧扈從中國的「一中原則」謬論，不僅與其強調的和平理念相違背，也無助台海局勢的穩定，以及區域乃至於世界和平的維護，更使巴西淪為助長區域緊張情勢升高的幫兇。

外交部重申，我國不會屈服於中國威權政府的壓力與外交打壓，會堅守自由民主的價值，積極聯合友邦及理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定。