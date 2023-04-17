健和興近幾年產品重心放在綠能儲能等電工、電力及車用端子連接器，其中儲能客戶包括大陸前三大儲能系統商、大陸、歐洲及美國基礎設備商、太陽能/風能供應商，以及佈局商用儲能領域的美系電動車大廠，充電槍客戶除Tesla等電動車大廠，亦出貨給台達電(2308)、光寶科(2301)等國內外充電樁大廠，隨著電動車銷售進入高成長期，且各國廣建充電樁及儲能基礎建設，讓健和興營運跟著漲船高。

隨著儲能及車用客戶需求增溫，健和興3月合併營收達3.92億元，較上月成長16.65%，營業淨利為7541萬元，較上月成長近25%，稅前盈餘為8831萬元，較上月相當，累計第1季合併營收達10.58億元，稅前盈餘為1.92億元，稅後盈餘為1.35億元，以目前實收資本額15.57億元計算，單季每股稅前盈餘為1.24元，每股稅後盈餘為0.85元。

近日市場傳聞，健和興因與Tesla合作已久，為Tesla充電槍供應商，在儲能部分，亦已成為Tesla儲能系統供應商，提供Tesla儲能系統相關端子及線束，可望順利搭上Tesla儲能產品高成長列車。

受惠各國基礎建設及智慧電網建置，目前綠能/儲能產品占健和興營收比重已達70%，與電動車相關車用產品成為健和興未來營運成長兩大推手。

健和興表示，營運谷底已過，第2季營運有望季增年增，營運可望逐步重回成長軌道。