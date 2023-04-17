台科大、台大及明志科大的團隊共同合作，透過鍍膜有效提高油水分離過濾膜效能，可解決油汙染的汙水問題！三校團隊研究成果成功刊登在屬於《自然》期刊旗下專業期刊的《npj Clean Water》刊物，相關研究成果也已獲得專利。

油汙染一直以來是石化產業、半導體製造業等產業的重要問題，其中困難之處就在如何有效的達成油水分離，讓水可以充分再利用。台科大材料系教授朱瑾表示，此跨團隊合作研究成果最特別的地方在於，只要在商用有機膜鍍上一層金字塔奈米結構的不鏽鋼鍍層，就可應用於油水過濾，並且膜分離效率高達九成九。

擔任國際水協會副主席的台大化工系童國倫教授表示，透過金屬鍍膜的方式油水分離，金屬鍍膜不僅是首次嘗試，更突破全球水循環經濟材料的最高效率，讓所有團隊成員都非常驚喜且不可置信，未來下一步也會將技術應用到半導體產業的廢溶劑處理。

朱瑾進一步解釋，一般來說孔徑大，雖然能提高通量，卻導致分離效率較差，因此需權衡水通量及油水分離率的表現，此研究成果在孔徑200奈米下，每平方公尺每小時的通量將近是1600公升，分離效率高達九成九以上，不只分離效率高、水通量也大，是薄膜分離界的一大突破。

特別的是，真空鍍膜製程可於常溫下完成，有利於商業化大規模的量產，可大幅協助解決工業油水、廢水的問題，並降低淨化水成本。

台科大化工系就受江偉宏則是整合童國倫與朱瑾教授雙邊的專長與技術，建立了一個優化整合的系統，藉著他兼具材料與化工兩項背景的優勢與對基材的了解，發展出的整合優化機制，在嘗試了上百種以上的組合下，在節省更多時間下，找到了最佳的分離表現。