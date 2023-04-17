據香港《星島日報》3月21日獨家報導，中共中央政治局常委、國務院常務副總理丁薛祥確定主管港澳事務。據悉，澳門新聞界上周組團訪京，獲通報丁薛祥擔任中央港澳工作領導小組組長，副組長有5人，包括中央統戰部部長石泰峰、中央政法委書記陳文清、公安部部長王小洪、外交部部長秦剛、國務院港澳辦主任夏寶龍。大陸全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，兩名政法首長擔任港澳小組副組長，顯示中央認為香港維護國家安全的防線仍未築牢。

報導稱，上周四（13日）晚間，正在香港考察的夏寶龍會見香港特區政府高層和行政會議成員，稱「我帶來習主席和丁薛祥副總理對大家的親切問候」，間接證實丁薛祥主管港澳事務。

據悉，澳門新聞界高層訪京團上周三（12日）拜訪大陸國務院港澳辦副主任楊萬明，楊萬明回答《新華澳報》社長林昶提問，證實丁薛祥出任中央港澳工作領導小組組長，副組長則有5人。林昶在專欄文章披露了5名副組長，他接受《星島》查詢稱名單「核對過」。

5名副組長均為中央領導人級別，包括2名政治局委員，2名國務委員。他們是：中共中央政治局委員、全國政協副主席、中央統戰部部長石泰峰，政治局委員、中央政法委書記陳文清，中央書記處書記、國務委員兼公安部部長王小洪，國務委員兼外交部部長秦剛，國務院港澳辦主任夏寶龍。70歲的夏寶龍在兩會雖然卸任全國政協副主席，但仍繼續擔任港澳小組常務副組長兼辦公室主任。

據悉，5年前的中央港澳協調小組副組長，包括政治局委員兼外事辦主任楊潔篪、中央統戰部部長尤權、國務委員兼外交部長王毅。2019年香港爆發修例風暴，中央政法委書記郭聲琨和公安部長趙克志加入擔任副組長。2020年組建中央港澳領導小組，副組長基本維持不變，新任港澳辦主任夏寶龍擔任常務副組長。

報導引述大陸全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，新一屆港澳小組副組長仍由統戰、外交、政法幾個系統領導組成。他認為，維持2名政法首長擔任副組長，顯示中央認為香港維護國家安全的形勢仍未穩定，甚至仍然嚴峻，必須嚴加防範成為「顛覆基地」。與此同時，也要防範外部勢力干預香港事務。

此外，大陸國務院港澳辦將升格為中共中央港澳工作辦公室。劉兆佳說，不掌握夏寶龍是否出掌中央港澳辦的消息，但注意到中央任用高級幹部不唯年齡論，「而且夏主任臨危受命，推動香港由亂及治，做出成績，現在又來香港大規模調研，不排除這種可能性。」