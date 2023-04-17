大陸廣西一名30歲黃姓男子，去年因生殖器有不明顆粒就醫，經醫師診斷要做「包皮環切術」。黃男手術後醒來，發現被多收錢，氣得跑去買水果刀，返回診間刺殺醫師，釀成悲劇。

據《澎湃新聞》報導，黃男上網搜尋，找到一名在A醫院任職的李姓醫師，約好隔天到院檢查。結果他和父母一同搭計程車前往，卻陰錯陽差地跑到B醫院，又沒問清楚櫃台人員，反而給一名梅醫師看診。

梅醫師認為不明顆粒僅是發炎，切掉包皮即可，便替黃男動手術，費用談好1.2萬人民幣（約5.3萬新台幣）。留院觀察的黃男醒來後看了父親的手機，發現多付費用，一問才知道刀開到一半時，院方告知加價，父親迫於無奈配合繳費。

這時李姓醫師來電，黃男才發現搞錯了，加上又被多收錢，盛怒之下衝出去買了一把水果刀，返回診間找梅醫師理論，朝他胸部連捅多刀，行兇後留在醫院大廳，被隨後趕來的公安逮捕。

梅醫師經搶救無效，不幸死亡。法院日前做出一審判決，黃男犯故意殺人罪，判處無期徒刑。