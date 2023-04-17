「守護海洋淨灘（貪）活動」期望藉由淨灘（貪）行動，傳達廉能反貪理念。（圖／金門縣政府提供）

金門縣政府政風處暨廉政志工隊主動結合金寧鄉公所、金寧鄉榜林社區發展協會及昔果山社區發展協會，於昨（16）日上午在昔果山隧道出海口潮間帶集合，辦理「守護海洋淨灘（貪）活動」，期望藉由淨灘（貪）行動，傳達廉能反貪理念，共同為建立金門廉潔政府、和諧共好的家園，攜手向廉，齊心努力。

昨日的淨灘（貪）活動地點在昔果山隧道出海口潮間帶，地理位置是位於金門尚義機場旁之海灘（岸），縣府政風處與廉政志工隊參與淨灘（貪）人員，一起進行清除海岸雜物、保麗龍、廢棄魚網、乾枯樹枝、垃圾等物品，並由金寧鄉清潔隊協助清運垃圾，守護海洋，和諧共好，希望還給海岸線一個優美的樣貌。

縣府政風處長陳宗強表示，為行銷縣府「勤政廉能、和諧共好」政策，透過定期召開廉政志工幹部會議，適時調整廉政志願服務工作方針，規劃訂定廉政志工隊112年度工作實施計畫，希望能借重廉政志工隊，按部就班、循序漸進協助推展廉政工作。

縣府也指出，今年度除了還有一場結合金城鎮公所舉辦的大型淨灘（貪）活動之外，校園說故事、社會參與廉政反貪反賄選等宣導活動，已陸續規劃辦理。本次活動期盼藉由淨灘活動，更要淨貪，齊心攜手向廉，共同為建立金門乾淨廉潔的政府、和諧共好的家園，盡一分心力。