Yu Darvish, K'ing the Side with Splitters. ✌️✌️✌️ pic.twitter.com/SohkmbTo9m — Rob Friedman (@PitchingNinja) April 16, 2023

教士投手達比修有本季第3度先發，他17日對釀酒人7局失1分、12次奪三振的精彩演出居然又做了白工，因為釀酒人投手韋德麥利（Wade Miley）7局無失分，教士打線慘遭完封，終場釀酒人1比0險勝，達比修錯失首勝吞下第2敗。

達比修開場投得威風八面，首局10球K掉全部3位打者，但是第2局被米契爾（Garrett Mitchell）短棒突襲，擊出內野安打。米契爾藉著投手犯規上到二壘，接著又盜三壘得逞，後面安德森（Brian Anderson）高飛犧牲打送回米契爾。換言之，釀酒人只用1支短打和犧牲打就取分了。

5局上，釀酒人屠朗（Brice Turang）安打又盜上二壘，無人出局攻佔得點圈，達比修挺過去了。6局上米契爾再度安打發難，釀酒人兩人在壘，但是達比修的球還是很難打，不斷以三振挽救危局。他此戰狂飆12K，美職、日職生涯累積102場「雙位數三振」超越前輩野茂英雄的紀錄，距離傳奇投手金田正一的103場只差一步了。

9局下教士最後攻勢，釀酒人換上魔球投手戴文威廉斯（Devin Williams），他被教士取得兩出局滿壘的逆轉機會。葛瑞斯罕（Trent Grisham）兩好三壞時決定不出棒，結果遭到四縫線奇襲好球帶，再見三振！最後3位出局者都是遭到三振。