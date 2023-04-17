第41屆香港金像獎於昨(16)日圓滿結束，許多知名港星抵達紅毯，現場頓時星光熠熠，其中天王劉德華與奧斯卡影后楊紫瓊難得同框，他接受採訪時坦言自己很久沒談戀愛，被問及是否有機會和楊紫瓊合作，華仔也幽默回答：「她負責動作，我和她談戀愛就行了！」

劉德華於昨日出席香港金像獎，61歲的他看起來十分有精神，體態硬朗，氣色紅潤，狀態超凍齡，而跟他一起合照的奧斯卡影后楊紫瓊，現年60歲的她仍舊散發年輕氣息，不論肌膚還是身材都保養得當，兩人靠在一塊，對著鏡頭面露燦爛微笑。

不過，在看見兩人世紀同框後，大家才驚覺這兩位大咖影帝、影后竟然還沒有合作過，劉德華接受採訪時，被問是否會想與楊紫瓊合作？也許會有動作戲，劉德華先是霸氣回答OK，接著幽默表示：「她負責動作，我和她談戀愛就行了。」此話一出，笑翻不少網友。

事實上，與劉德華一同結伴出席紅毯的導演許鞍華，受訪時表示想拍劉德華的紀錄片，一旁的劉德華表示很樂意，自嘲道：「反正我都暴露在太陽底下了。」許鞍華更加碼透露劉德華最近想演文藝片，華仔這才坦言自己「好久沒談戀愛了」，言下之意是自己很久沒拍愛情類型電影了，令外界十分期待或許劉德華未來會接演新的愛情影視作品。