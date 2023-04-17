前新竹市長林智堅的台大國發所碩士論文遭認定抄襲，被外界視為2022年九合一選舉民進黨吞敗的主因之一，其指導教授陳明通在今年1月請辭國安局長，台大也早做出不續聘的決定。不過有媒體指出，陳明通為保住台大退休金，已提出退休案，其過往人脈也全力保駕護航。

《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》有詳細規範，教師依法被撤職、免職、免除職務、解聘或不續聘者，不得辦理退休；且在受理涉案或涉有違失行為之所屬教師退休時，應召開教師評審委員會，決定結果後報請主管機關核准。

根據《上報》16日報導，陳明通在今年1月底辭去國安局長一職後，旋即向台大申請補辦屆齡退休，先是教育部不受理，並退給台大以固有程序處理。因此陳明通退休案須經過台大國發所教評會、社科院教評會、校教評會開會審議三關。

該報導還提到，為了保住退休金，陳明通的人脈關係充份發揮，為他在檯面下幫忙遊說、調解，而國發所第1關也已通過，目前正尋求能過關26日的社科院教評會，以完成順利退休的目標。