社會普遍重視學歷，一名男網友表示，從私立科大畢業後拚上國立研究所，親戚得知後反而對他指指點點說「我去考也能上台大」，讓他非常不開心，直呼「有完沒完啊」，貼文曝光，釣出不少網友分享自身經歷，一致認同長輩很會吹噓，「我親戚也會說台大、交大隨便考都上。」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，從私立科大推甄上國立東華大學資訊工程研究所，但每次跟親戚聚會都會被問「怎麼沒有考上XX學校」，讓他聽了很不悅。

後來原PO從研究所畢業投入職場，親戚聽說他的薪資待遇不錯，要求他請客，席間親戚們又再討論學歷，各個都說「我去考也能上台大，沒台大也有交大」，讓原PO翻白眼，因親戚們最高學歷是國小畢業，卻一直被戰學歷，讓他直呼「有完沒完啊！」

貼文引發不少網友留言，「長輩真的很會吹噓」、「遇到這種親戚，我只會說等你考上再來講，雖然我親戚連台大在哪都不知道」、「我親戚也說台大或交大隨便考隨便上，只是不愛唸書愛自由跑去開計程車」、「戰學歷戰科系就算了，最討厭有些親戚用成績斷定人格」、「我從私立科大考上清大，一樣被嗆爆，被親戚說讀研究所沒有用，那些時間還不如拿來工作，學歷不能當錢用，還被私底下說我是不想出去工作，不想面對社會現實」。