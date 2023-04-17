國民黨立委費鴻泰近年舉辦過大大小小親子活動。（費鴻泰辦公室提供）

國民黨立委費鴻泰長期關心親子議題。（費鴻泰辦公室提供）

立委費鴻泰長期關心樂活、親子、寵物議題，近年來舉辦過大大小小活動，邀請在地居民攜家帶眷共襄盛舉；活動包括醫師提供健檢服務與健康諮詢，以及照顧兒童健康諮詢、寵物健檢與疫苗注射等。國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選，16日至18日展開3天電話民調，呼籲選民唯一支持費鴻泰。

費鴻泰熱心公益，守護兒童也愛毛小孩。

被稱為「擺攤立委」的費鴻泰，不只每周假日到選區各市場擺攤，一對一為民眾解決問題；費鴻泰強調非常注重社區親子互動活動及毛小孩健檢。另外，還多次與MOMO親子台合作辦親子活動。

費鴻泰熱心公益，守護兒童也愛毛小孩。

費鴻泰舉辦「元宵猜燈謎同樂會」，邀請信義區三興國小周邊社區中興里、景聯里等8個里親子，與檸檬哥哥、泡芙姐姐及Momo唱跳同樂、猜燈謎和拿獎品。3月中，到信義區雙永國小舉辦「Momo親子同樂會」，由哥哥姐姐帶動唱，讓學童了解錢幣價值，並培養省錢、存錢好習慣，現場還説唱童書，增加親子共讀機會。

4月初費鴻泰在廣慈園區與Momo親子台合辦「說故事列車」，哥哥、姐姐說唱童書故事，讓孩子理解數感理財新概念，現場更唱起費鴻泰競選主題曲「我們都是好朋友」，現場氛圍溫馨、熱鬧。

國民黨立委費鴻泰關心寵物健康。（費鴻泰辦公室提供）

近期則在全中公園舉辦「家庭寶貝相聚歡」，現場有兒童牙齒健康諮詢、趣味遊戲跟美食攤位；也邀請獸醫師公會免費提供寵物健檢、疫苗注射等服務，跟爸媽一同守護毛小孩健康。今年年初，費鴻泰自拍影片宣傳狗狗鮮食DIY食譜，鼓勵毛爸毛媽自己製作寵物健康年夜餐。

在國民黨立委初選電話民調開始前，費鴻泰多次親自向里民們拜票，市場擺攤服務及親子活動也未間斷。費鴻泰向選民承諾，無論是立法院問政、監督或選區民眾服務，都要做好做滿，絕對說到做到。