中醫大新竹附設醫院配合縣府衛生局112年度整合性預防保健服務計畫，共同辦理成人健康檢查及整合性篩檢活動，4月22日和5月6日分別在關西太和宮和關西衛生所登場，免費替社區民眾健康把關，完成篩檢的民眾有好康，還可能獲贈精美獎品喲！

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，今年整篩檢查項目包含肝腎功能、飯前血糖、血脂、尿液檢查和大腸癌篩檢，現場還有相關理學檢查及提供健康諮詢服務，提醒符合篩檢資格的民眾，前一天晚上12點以後請勿進食，同時當天檢查要攜帶身分證和健保卡。

家醫科主任胡松林表示，高血壓、糖尿病、高血脂等慢性病，與國人前十大死因包含心臟疾病、腦血管疾病息息相關，飲食習慣不佳、缺少運動、肥胖常為促成慢性病的原因，早期症狀並不明顯，等到症狀發生，往往已產生嚴重的併發症。

透過成人健康檢查早期診斷、早期治療，診斷為三高族群接受轉介治療，亞健康族群及健康族群建議定期量測血壓、追蹤血液檢查，透過專業人員指導，適當飲食、規則運動、戒菸、體重控制等以促進健康。

成人健康檢查對象分為3大類族群，40歲以上未滿65歲，每3年補助1次。65歲以上一般民眾、55歲以上原住民，罹患小兒麻痺且年齡在35歲以上者，每年補助1次。45到79歲一般民眾，40到79歲原住民，B型、C型肝炎篩檢終身補助1次。大腸癌篩檢50到74歲民眾，每兩年1次。

整合性篩檢活動22日上午8時30分到10時30分在關西太和宮，5月6日同時段在關西衛生所舉行，歡迎符合資格的鄉親踴躍參與，當日完成篩檢還可得到精美獎品。詳情可參考中醫大新竹附設醫院官方網站、官方臉書或撥打03-5580558轉1802社區發展組。