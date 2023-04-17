據新華社報導，當地時間4月16日，俄羅斯總統普丁在莫斯科會見中方國務委員兼國防部長李尚福。李尚福表示，中方願同俄方一道，進一步密切兩軍戰略溝通，加強多邊協調配合。

報導稱，普丁請李尚福轉達對習近平主席的誠摯問候和美好祝福。他表示，習近平主席前不久訪問俄羅斯，取得豐碩成果。他同習主席就新時代俄中關係發展作出規劃部署，一致同意進一步加強兩國戰略協作，深化在經濟、文化、教育等領域務實合作。俄中軍事合作在兩國關係中佔有重要地位，希望兩軍加強聯合演訓、專業交流等領域合作，不斷深化兩國戰略互信。

報導稱，李尚福轉達習近平主席對普京總統的親切問候和良好祝願。李尚福說，兩國元首為中俄關係發展定向把舵，新時代全面戰略協作夥伴關係不斷深化，中俄軍事互信日益鞏固，合作成果豐碩。中方願同俄方一道，全面落實兩國元首共識，進一步密切兩軍戰略溝通，加強多邊協調配合，為維護世界和地區安全穩定作出新貢獻。