德國目前希望在鎳等關鍵原料的進口上，降低對中國的依賴。
總理蕭茲說：「如果我們確保了更多的當地原材料的加工設施，那不僅會促進當地的繁榮，我們還會確保未來擁有不只一個的供應者」。
蕭茲也表態支持歐盟與印尼之間，自2016年以來的自由貿易協定談判，希望能儘快達成協定，並加強雙方的合作。
蕭茲也補充表示，在歐洲與亞洲的地緣政治發展之下，主張應該與墨西哥、澳洲、肯亞、印度等國家達成類似的貿易協定。
德國總理蕭茲(Olaf Scholz)周日在德國漢諾威工業博覽會上發表演講時表示，德國希望協助智利、印尼、納米比亞(Namibia)等關鍵礦產豐富的國家建立自己的加工處理基礎建設，以削減對中國的依賴。
德國目前希望在鎳等關鍵原料的進口上，降低對中國的依賴。
總理蕭茲說：「如果我們確保了更多的當地原材料的加工設施，那不僅會促進當地的繁榮，我們還會確保未來擁有不只一個的供應者」。
蕭茲也表態支持歐盟與印尼之間，自2016年以來的自由貿易協定談判，希望能儘快達成協定，並加強雙方的合作。
蕭茲也補充表示，在歐洲與亞洲的地緣政治發展之下，主張應該與墨西哥、澳洲、肯亞、印度等國家達成類似的貿易協定。
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