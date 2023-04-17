德國目前希望在鎳等關鍵原料的進口上，降低對中國的依賴。

總理蕭茲說：「如果我們確保了更多的當地原材料的加工設施，那不僅會促進當地的繁榮，我們還會確保未來擁有不只一個的供應者」。

蕭茲也表態支持歐盟與印尼之間，自2016年以來的自由貿易協定談判，希望能儘快達成協定，並加強雙方的合作。

蕭茲也補充表示，在歐洲與亞洲的地緣政治發展之下，主張應該與墨西哥、澳洲、肯亞、印度等國家達成類似的貿易協定。