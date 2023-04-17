一名男子與女友愛情長跑10年，2人論及婚嫁，在女友生日前夕還送上預售屋的禮物，未料過沒多久就被提分手，但女友不願返回房屋頭期款113萬元，讓男子氣到提告要求返還。一審男子勝訴，案經女友上訴，高等法院認為，女方明確知悉男方是以結婚為前提購屋，判女方敗訴，須返還頭期款定讞。

判決書指出，男方主張，與女子A曾為男女朋友，他為了結婚做準備，於2020年10月間以A女名義購入新竹一處預售屋，並支付頭期款逾113萬餘元，作為結婚贈與契約。後來A女要求分手，他請A女返還預售屋頭期款卻遭拒，才依法提告要求A女返還。

對此，A女稱，前男友為了證明自己是真心交往，才會在她生日當天送房做為生日禮物，僅是單純贈與，並非以結婚為前提，再加上每當兩人發生爭吵，前男友習慣贈與金錢作為補償，還於2020年12月起每月主動轉帳4萬元給她花用，認為無理由把頭期款還給前男友。

一審法院判男方勝訴，案經A女上訴，高等法院審理時，法官發現，2人曾於2019年間一同挑選婚戒，男方向A女下跪求婚，有影片可證明；再加上對話紀錄截圖中，男方曾說，「我想法說是在10/3帶你去訂」、「這樣不就一個生日大禮了」，均顯見雙方對於買房有共識，並決定在A女生日當天訂房。

法官指出，雙方在房屋買賣契約成立後，針對房貸負擔進行討論，男方傳訊提及，「我的目的是跟妳結婚啊！然後要一起養家啊」等訊息，且男方每月薪水約5萬5千元，若非為了結婚買房，豈會每月給A女4萬元，故不採信女方說詞，判女方敗訴，並須返還男方113萬餘元頭期款，全案定讞。