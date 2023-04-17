富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員慈妹（彭翊慈），長相甜美且擁有傲人身材的她，日前因為一段應援影片在PPT八卦版瘋傳，讓她獲封「新一代啦啦隊女神」，更被網友譽為林襄的勁敵；昨（16）日她突在IG上發出全黑限時動態透露自己出車禍，更罕見動怒直呼「我好生氣」。

慈妹昨（16）日晚間突然在IG限時動態中發出全黑圖，並用白字寫下「我好生氣」，隨後她解釋，自己在去與朋友聚餐途中出了車禍，「事情是這樣的，車子被撞到了，我馬上下車結果那個人跑了！他跑了！留下心臟怦怦的我」，貼文一出，也讓粉絲相當擔心她的安危。

然而，經過大約一小時後，慈妹發文曬出與朋友聚餐的合照報平安，「嘿嘿大家已報警，也已找到人，警察正在聯絡他，還在等通知，我已在聚會開心吃飯了，快餓死，沒事囉，謝謝大家關心」。

慈妹透露昨(16)日晚間在去與朋友聚餐的途中出了車禍。(圖／擷取自慈妹IG)

事實上，慈妹畢業於台北市立大學運動藝術系街舞組，也是少數街舞專長出身的啦啦隊成員，至於會叫「慈妹」，是因為嬌小身材加上名字有個「慈」字，所以「慈妹」這個綽號就從大學一直用到現在，而近期人氣扶搖直上的她，連富邦悍將劉俊豪連2天榮獲單場MVP後，都直呼要與她合照。